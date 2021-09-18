Son dakika: Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "4'ü geri dönmez..."

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

Geceyi anlatmak çok zor. Özellikle ilk yarıyı. Zaten çok eksiğiz. O kaos ortamında çok acayip şeyler oldu. Hazırlıklı olmadığımız bir durum oluştu. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor.