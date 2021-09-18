Son dakika: Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "4'ü geri dönmez..."

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahada 3-2 galibiyetle ayrıldı. Maçtan önce 6 oyuncusundan yoksun olan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının ilk yarısında da 2 sakat verdi. İlk 45 dakika boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanan Sergen Yalçın ve öğrencileri, devreye 2-0 geride girdi.
İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte kontrolü eline alan Beşiktaş, üst üste bulduğu gollerle skoru 3-2'ye getirdi ve müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, sakatlıkları futbolcularla ilgili konuştu.
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...
Geceyi anlatmak çok zor. Özellikle ilk yarıyı. Zaten çok eksiğiz. O kaos ortamında çok acayip şeyler oldu. Hazırlıklı olmadığımız bir durum oluştu. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor.
Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum.
6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Belki Welinton ve Rosier dönme ihtimali var. Diğer oyuncular Salı ve sonraki maçta forma giyemeyecek. Çok oyuncu kaybettik. Allah'tan geniş kadromuz var. Allah oyunculara kolaylık versin.
"ÇALIŞMADIĞIMIZ YERDEN GELİŞTİ"
Göreve başladığımızdan beri böyle bir ilk 45 dakika yaşamadık hiç. Olaylar hiç çalışmadığımız yerlerden gelişti.
Bugün maçı kaybedebilirdik. Kaybetseydik sonucun çok fazla önemi olmayacaktı. İşimizin gerçeği bu. Bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Elimizden geldiğince oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!