Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Welinton ve Rosier dönme ihtimali var." şeklinde konuştu.