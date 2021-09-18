Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!
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Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Welinton ve Rosier dönme ihtimali var." şeklinde konuştu.