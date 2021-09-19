Beşiktaş’ta bitmeyen dert sakatlık! Sayı 10’a yükseldi

Sakatlıklar nedeniyle Antalya maçında kadroda dev bir rotasyona gitmek zorunda kalan teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma içinde bu kez Necip ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları ile sarsıldı.
Maçtan önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rosier kadrodan çıkarılırken, adale ağrıları olan Ghezzal da kulübede tutuldu. Vida, Welinton, Umut Meraş, Teixeira, N'Koudou, Hasic, Atakan Üner'in sakatlıkları nedeniyle bu hafta oynamayacağı daha önceden belliydi. 14. dakikada ise Necip sakatlanınca zorunlu olarak Josef sağ beke geçti.
GHEZZAL RİSK ALDI
Mehmet Topal'ın 35'te sakatlanıp çıkması sonrasında ise yine taşlar yerinden oynadı. Josef stoper, N'Sakala sağ bek, Rıdvan Yılmaz da sol bek oldu. İkinci yarıda ise Sergen Yalçın, risk alıp Ghezzal'ı sahaya sürdü.
KALEDE MERT SÜRPRİZİ
Bu sezon ligde 4 maçta da gol yemeyen Ersin Destanoğlu dün kulübeye çekildi. Siyah-beyazlıların, Başakşehir'den kadrosuna kattığı Mert Günok, Antalya karşısında kaleyi devraldı. Bu sezon Beşiktaş'ın gol yememe serisinin bozulduğu maçla birlikte deneyimli file bekçisi Beşiktaş formasıyla ilk kez kalesinde goller gördü.
250 MİLYONLUK ANLAŞMA
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılıp kasasını doldururken, yeni sponsorluklar da geliyor. Beşiktaş'ın uzun süredir yürüttüğü Fan Token görüşmelerinde sona yaklaşıldı. 2. Başkan Adnan Dalgakıran'ın yürüttüğü görüşmelerde bir firmayla anlaşma aşamasına gelindi. Resmi imza sonrasında kasaya 250 milyon TL girmesi beklenirken, tokendan elde edilecek diğer kazançlarla 1 milyar TL sınırına ulaşılması bekleniyor.