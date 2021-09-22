Son dakika: Erman Toroğlu Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi! "Ya teknik adamlık yap ya da..."

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, rakibine 3-0 yenildi. Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta 10 puan bıraktı. Zirve yolunda ağır yara alan Cimbom, oynadığı kötü futbolla da eleştiriliyor.
Mücadelenin ardından A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Levent Tüzemen, Fatih Terim ve Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.
Fatih Terim'in heö başkan hem de teknik adam gibi davrandığını belirten Erman Toroğlu, "Ya teknik adamlığını yap ya da gel kulüp başkanlığı yap" derken, Levent Tüzemen ise kadro yapılanmasını eleştirdi.
Erman Toroğlu: "Galatasaray zavallı top oynadı"
İşte usta yorumcuların değerlendirmeleri...
ERMAN TOROĞLU: TERİM TARİH YAZIYOR!
"Fatih Terim'e istifa demeye başladı taraftarlar. Futbolcuları yuhalamayın demek, bana da yapmayın bunu demek, sabredin demek. Futbolcu üzerinden kendisini kurtarmaya çalışıyor Fatih Terim. Önce Fatih istifa derler sonra yönetim istifa derler.
Fatih Terim şu anda gizli başkan. Bir yönetim teknik direktör sayesinde seçiliyorsa o kulübün idaresi olmaz. Teknik Direktörün arkasına sığınıp başkan ve yönetim oluyorsa bu sonuçlara katlanacaksınız.
Levent Tüzemen farklı yenilgi sonrası Galatasaray'ı sert eleştirdi! | Video
Fatih Terim hem takımın teknik direktörlüğünü yapayım hem kulübü idare edeyim diyor. Ya teknik adamlığını yap ya gel kulüp başkanlığı yap.
Fatih Terim tarih yazıyor. Evet, Kayseri ilk defa Galatasaray'a 3 gol attı.
Ben Muslera'yı uzun yıllar böyle görmedim. Galatasaray'ın içi huzursuz. Galatasaray Avrupa'da çok koştu ama bu maç... Kayserispor her yerdeydi. Dua etsin Galatasaray 5 olmadı.
LEVENT TÜZEMEN: 8 DE KAPANMAZ 18 DE...
Galatasaray'ın 3 senedir sağ beki sol beki değişiyor, demek ki kadro mühendisliği yanlış. Birden bire Luyindama'ya ne oldu da Alpaslan oynadı. Fatih Hoca şapkasını önüne koyup düşünmeli. Çıkardığı kadro, yaptığı rotasyon doğru mu?
Fatih Terim'in şapkasını önüne koyması lazım. Genç yetenekleri bekleyecekmişiz. Galatasaray takımı ne bekliyor? 17 yaşında Emre Belözoğlu bu takımda oynadı, UEFA'da oynadı, derbilerde oynadı.
Galatasaray bu şekilde devam edemez. Fatih Hoca burada bir dağınıklık yaşıyor, kararsızlık yaşıyor.
İddia ediyorum, bu Galatasaray, 8 puanı da kapatamaz 18 puanı da kapatamaz. Öyle bir kadro yok. Bu Yedlin Paf Takımı'nda oynatmazsın.