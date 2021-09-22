Levent Tüzemen farklı yenilgi sonrası Galatasaray'ı sert eleştirdi! | Video

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, ligin 6. haftasını 8 puanla kapattı. Farklı yenilgi sonrası A Spor canlı yayınında konuşan tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, sert bir dille Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i eleştirdi.