Erman Toroğlu: "Galatasaray zavallı top oynadı"
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Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'e çevrildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim ve Galatasaray'ın oyununu sert şekilde eleştirdi.