CANLI | İlk 11’ler belli oldu! Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanında

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Adama, Ayoub, Diouf
FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK
Fenerbahçe'de zorlu Hatayspor deplasmanında sakatlığı bulunan Tisserand, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Miha Zajc, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci forma giyemiyor.
HATAYSPOR'DA 3 İSMİN DURUMU BELİRSİZ
Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da ise sakatlıkları süren Isaac Sackey ve Onur Ergün, Fenerbahçe maçında kadroda yok.
3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.