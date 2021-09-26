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Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:39 Son Güncelleme: 26.9.2021 15:03

CANLI | İlk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanında

CANLI | İlk 11’ler belli oldu! Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanında
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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Ligde geride kalan 6 haftada iki takımında 13 puanı bulunuyor. Hatayspor +9 averajla ligin 4. sırasında, Fenerbahçe ise hemen arkasından 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de bu önemli karşılaşmada Tisserand ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle forma giyemiyor. Hatayspor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Adama, Ayoub, Diouf

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

Fenerbahçe'de zorlu Hatayspor deplasmanında sakatlığı bulunan Tisserand, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Miha Zajc, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci forma giyemiyor.

HATAYSPOR'DA 3 İSMİN DURUMU BELİRSİZ

Cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da ise sakatlıkları süren Isaac Sackey ve Onur Ergün, Fenerbahçe maçında kadroda yok.

3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.

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CANLI | İlk 11'ler belli oldu! Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanında
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