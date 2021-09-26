Pereira Hatayspor galibiyetini değerlendirdi! "En iyisini hak ediyoruz" | Video

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ifade eden Portekizli hoca, "Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum" dedi.