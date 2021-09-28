Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 15:55

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde geçtiğimiz gün 500 TL’nin üzerinde seyreden altının gram fiyatı şuan serbest piyasadan gelen verilere göre 494 TL’den işlem görüyor. Öte yandan anlık ve canlı rakamları takip eden binlerce kişi “28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar...

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde yatırımcıların gündem maddesi haline gelen sarı metalde dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz gün gram fiyatının uzun süreli bir aradan sonra 500 TL'nin üzerine çıkmasının ardından yatırımcılar "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve tüm gelişmeler...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,40

SATIŞ: 465,74

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.265,00

SATIŞ: 3.324,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.300,00

SATIŞ: 3.350,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.184,65

SATIŞ: 3.247,36

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.615,00

SATIŞ: 1.640,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 808,00

SATIŞ: 820,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 496,97

SATIŞ: 497,0

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Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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