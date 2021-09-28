Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde yatırımcıların gündem maddesi haline gelen sarı metalde dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz gün gram fiyatının uzun süreli bir aradan sonra 500 TL'nin üzerine çıkmasının ardından yatırımcılar "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 28 Eylül bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve tüm gelişmeler...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 448,40
SATIŞ: 465,74
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.265,00
SATIŞ: 3.324,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.300,00
SATIŞ: 3.350,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.184,65
SATIŞ: 3.247,36
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.615,00
SATIŞ: 1.640,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 808,00
SATIŞ: 820,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 496,97
SATIŞ: 497,0