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Giriş Tarihi: 10.10.2021 07:06 Son Güncelleme: 10.10.2021 07:06

Altın fiyatları son dakika yükselişinde! 10 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika yükselişinde! 10 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Hafta sonu piyasaların kapalı olmasına rağmen altın fiyatları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar ile yarım, cumhuriyet, gram, tam, çeyrek altın fiyatındaki alık takibi yapabilmek mümkün. Döviz kuru karşısında en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metal üzerindeki canlı grafik sürekli güncelleniyor. Alım satım yapacaklar ise bu noktada sorgulama yapıyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 10 Ekim Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son rakamlar…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişi tarafından gözlemleniyor. Altın yatırım yapacak vatandaşlar canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Son olarak cumhuriyet altını üç bin lira civrarında, gram altın ise 506 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 10 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları son durum

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.348,0

SATIŞ: 3.399,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,57

SATIŞ: 474,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.640,00

SATIŞ: 1.667,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 820,00

SATIŞ: 833,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 506,55

SATIŞ: 506,84

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.330,00

SATIŞ: 3.381,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.213,43

SATIŞ: 3.276,70

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.287,00

SATIŞ: 3.353,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika yükselişinde! 10 Ekim 2021 Bugün cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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