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Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:02 Son Güncelleme: 19.10.2021 08:03

Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi? İşte 19 Ekim canlı - güncel altın fiyatları

Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi? İşte 19 Ekim canlı - güncel altın fiyatları

Altın fiyatları üzerinde yaşanan hareketlilikle beraber son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Son ayların zirve rakamına ulaşan sarı metalin gram fiyatı bu sabah saatlerinde gelen verilere göre 533 TL olarak kaydedilirken yatırımcılar ise “Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Önümüdeki günlerde altının izleyeceği yön bu kapsamda merak ediliyor. Peki, 19 Ekim tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar...

Son dakika altın fiyatları grafiği ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı son dönemde yaşadığı zirve artışla dikkatleri üzerine çekerken öte yandan "Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi?" soruları da gündeme taşındı. Sabah saatlerinde gelen veriler doğrultusunda gramın fiyatı 533 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar canlı ve güncel altın fiyatları grafiğini bu noktada yakından takip ediyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 476,02

SATIŞ: 494,43

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.461,00

SATIŞ: 3.522,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.500,00

SATIŞ: 3.554,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.379,16

SATIŞ: 3.445,59

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.709,00

SATIŞ: 1.742,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 855,00

SATIŞ: 871,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 528,92

SATIŞ: 529,01

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Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi? İşte 19 Ekim canlı - güncel altın fiyatları
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