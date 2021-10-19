22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı rakamlarıyla binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftaya da yükselişle giriş yapan sarı metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Öte yandan gün içerisinde özellikle yatırımcılar uzman yorumlarıyla "altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları grafiği ve detaylar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 476,02
SATIŞ: 494,43
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.461,00
SATIŞ: 3.522,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.500,00
SATIŞ: 3.554,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.379,16
SATIŞ: 3.445,59
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.709,00
SATIŞ: 1.742,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 855,00
SATIŞ: 871,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 528,92
SATIŞ: 529,01
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ