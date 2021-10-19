Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları tırmanışa geçti! 19 Ekim 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:08 Son Güncelleme: 19.10.2021 13:08

Altın fiyatları tırmanışa geçti! 19 Ekim 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları tırmanışa geçti! 19 Ekim 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde altın fiyatları grafiğindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle özellikle yatırımcılar canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Haftanın ikinci işlem günüde 533 TL ile açılış yapan sarı metal, şimdilerde ise 532 TL bandında seyrediyor. Öte yandan “19 Ekim 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı rakamlarıyla binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftaya da yükselişle giriş yapan sarı metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Öte yandan gün içerisinde özellikle yatırımcılar uzman yorumlarıyla "altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları grafiği ve detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 476,02

SATIŞ: 494,43

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.461,00

SATIŞ: 3.522,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.500,00

SATIŞ: 3.554,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.379,16

SATIŞ: 3.445,59

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.709,00

SATIŞ: 1.742,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 855,00

SATIŞ: 871,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 528,92

SATIŞ: 529,01

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Altın fiyatları tırmanışa geçti! 19 Ekim 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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