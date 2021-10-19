22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı rakamlarıyla binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftaya da yükselişle giriş yapan sarı metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Öte yandan gün içerisinde özellikle yatırımcılar uzman yorumlarıyla "altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları grafiği ve detaylar...