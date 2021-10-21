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Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:48 Son Güncelleme: 21.10.2021 13:59

Son dakika haberi: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Kulüpler talep etmişti...

Son dakika haberi: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Kulüpler talep etmişti...

Son dakika haberine göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti! Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Ali Şansalan'ın yönetimini eleştiren Fenerbahçe yönetimi Serdar Tatlı'yı istifaya çağırmıştı. Serdar Tatlı, göreve 25 Ağustos 2020'de başlamıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor. Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.

SON DAKİKA: MHK'DA İSTİFA! SERDAR TATLI GÖREVİ BIRAKTI

Kariyeri boyunca 9 sezon Süper Lig'de 119 maç yöneten Serdar Tatlı, 25 Ağustos 2020'de MHK Başkanlığı görevine gelmişti. Kulüpler Birliği, MHK'nın yapısının değişmesi gerektiğini ifade eden açıklamalar yapmıştı.

SERDAR TATLI'NIN YERİNE İKİ ADAY!

Sabah Gazetesi Fatih Doğan'ın aktardığı son dakika haberine göre Serdar Tatlı'nın yerine iki isim düşünülüyor. Eski hakemlerden Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat yeni MHK Başkanı adayları arasında yer alıyor.

Mustafa Çulcu daha önce MHK Başkanlığı yapmıştı. Muhittin Boşat da onun Gözlemciler ve Tmesilciler Kurulu'nda yer alıyordu.

Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu: Necmi Temizel, Salih Türktunç, Muhittin Boşat, Erdoğan Çamlıyurt, Dursun Cumali Sucu, Bülent Uzun, Mekki Keskin, Doğan Şen.

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Son dakika haberi: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Kulüpler talep etmişti...
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