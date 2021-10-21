Son dakika haberi: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti! Kulüpler talep etmişti...

Son dakika haberi: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Son 20 yılda 14 MHK görev almıştı. Serdar Tatlı'nın istifasından sonra 15. MHK'nin göreve gelmesi bekleniyor. Kulüpler MHK'nın yapısının değişmesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti.
SON DAKİKA: MHK'DA İSTİFA! SERDAR TATLI GÖREVİ BIRAKTI
Kariyeri boyunca 9 sezon Süper Lig'de 119 maç yöneten Serdar Tatlı, 25 Ağustos 2020'de MHK Başkanlığı görevine gelmişti. Kulüpler Birliği, MHK'nın yapısının değişmesi gerektiğini ifade eden açıklamalar yapmıştı.
SERDAR TATLI'NIN YERİNE İKİ ADAY!
Sabah Gazetesi Fatih Doğan'ın aktardığı son dakika haberine göre Serdar Tatlı'nın yerine iki isim düşünülüyor. Eski hakemlerden Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat yeni MHK Başkanı adayları arasında yer alıyor.
Mustafa Çulcu daha önce MHK Başkanlığı yapmıştı. Muhittin Boşat da onun Gözlemciler ve Tmesilciler Kurulu'nda yer alıyordu.
Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu: Necmi Temizel, Salih Türktunç, Muhittin Boşat, Erdoğan Çamlıyurt, Dursun Cumali Sucu, Bülent Uzun, Mekki Keskin, Doğan Şen.