Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının sebebini açıkladı! "Gece 12'ye kadar telefon bekledi..."

ERMAN TOROĞLU İSTİFANIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI!
'Dün bir toplantı oldu, Serdar Tatlı çağrılmadı. Gece 12'ye kadar telefon bekledi SerdarTatlı. Telefon gelmeyince saat 10'da TFF'ye geldi ve istifa mektubunu verdi.
Metin Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.
Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.
Kulüpler toplantıda yeni gelcek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti.
Hakem aleminde geçmişteki günahları herhalde Serdar Tatlı'ya çıkardılar gibi geliyor bana.
Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Gelen insanları maymun ediyorlar. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. Her kulüp kendi MHK başkanı adayını belirlemeli sonra seçilmeli. Böyle olsun ki sonra ağlamasınlar.
İsim veriyorum Hasan Ceylan'ın oğlu hala gözlemcilik yapıyor. Çok isim var diyorum size. 140 tane akraba var. Bunlar doğru şeyler değil.
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video
'FIRAT AYDINUS TÜRKİYE'NİN EN TECRÜBELİSİ...'
Fırat Aydınus ile Cüneyt Çakır'ı verdiğin zaman en üst düzey hakemi vermiş oluyorsun, o yüzden Beşiktaş - Galatasaray maçına Fırat'ın atanmasını doğru buluyorum.'
KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ TAHİR KIRAN: BU FİLMİ YAZANLAR BELLİ!
'Kulüpler Birliği Başkan Vekili Tahir Kıran, hakem atamalarından Çaykur Rizespor olarak çok sıkıntı çektiklerini belirtirken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Değişmesi gerekenleri ortak akılla söyledik. Serdar hoca bunu yapamayacağını anladığı için istifa etti. Madem istifa edecektin bu haftaki hakem atamalarını neden yaptın? Rahatsız olunan hakemler VAR'a atanacak ve sistem devam edecek.
Kulüpler Birliği Başkan Vekili Tahir Kıran: Bu filmi yazanlar belli, yönetmenleri de belli. Seyirciler, kulüpler ve kulüp başkanları hepsi figüran. Serdar Tatlı da bunları değiştirecek yürek olmadığı için istifa etti.
Kulüpler Birliği olarak yabancı isteğimiz yok. Biz bu hakemlerle buraya geldik ve onlarla devam edeceğiz. Genç hakemleri destekliyoruz ama dediğim gibi hata olduğuna inanalım. Türk futbolu değişecek.
MHK 9 kişi değil mi, neden 1 kişi atıyor hakemleri? Hepsi atasın. Gözlemci 1 değil, 3 kişi olsun.
TFF Başkanı Nihat Özdemir bizim söylediklerimize kulak veriyor. Hakemler TFF ve MHK'ye rest çekiyor. Siz bu işi profesyonel yapıyorsunuz. Çıkıp maçınızı yöneteceksiniz. Biz sonuçları hakemlerin tayin ettiği maçları istemiyoruz.'