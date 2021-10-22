Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının sebebini açıkladı! "Gece 12'ye kadar telefon bekledi..."
Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:32 Son Güncelleme: 22.10.2021 09:40

Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının sebebini açıkladı! "Gece 12'ye kadar telefon bekledi..."

Erman Toroğlu Serdar Tatlı’nın istifasının sebebini açıkladı! Gece 12’ye kadar telefon bekledi...

Son dakika haberi: Kulüpler Birliği ile TFF arasında yapılan görüşmelerde MHK'nın yapısının değişmesi gerektiği konuşuldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, yaşananların ardından istifasını sundu. Sabah Gazetesi Yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Serdar Tatlı'nın istifasının nedenini açıkladı. İşte dün gece yaşananlar...

Son dakika haberi... Eski hakemlerden Erman Toroğlu, hakem camiasına çöreklenmiş 140 akraba olduğunu belirtirken Türk futboluna artık ybancı başkanların geleceğini söyledi. Erman Toroğlu ayrıca 'Hakem aleminde geçmişteki günahları Serdar Tatlı'ya çıkardılar' dedi. İşte Serdar Tatlı'nın istifasının arkasındaki neden...

ERMAN TOROĞLU İSTİFANIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI!

'Dün bir toplantı oldu, Serdar Tatlı çağrılmadı. Gece 12'ye kadar telefon bekledi SerdarTatlı. Telefon gelmeyince saat 10'da TFF'ye geldi ve istifa mektubunu verdi.

Metin Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.

Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.

Kulüpler toplantıda yeni gelcek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti.

Hakem aleminde geçmişteki günahları herhalde Serdar Tatlı'ya çıkardılar gibi geliyor bana.

Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Gelen insanları maymun ediyorlar. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. Her kulüp kendi MHK başkanı adayını belirlemeli sonra seçilmeli. Böyle olsun ki sonra ağlamasınlar.

İsim veriyorum Hasan Ceylan'ın oğlu hala gözlemcilik yapıyor. Çok isim var diyorum size. 140 tane akraba var. Bunlar doğru şeyler değil.

Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video

'FIRAT AYDINUS TÜRKİYE'NİN EN TECRÜBELİSİ...'

Fırat Aydınus ile Cüneyt Çakır'ı verdiğin zaman en üst düzey hakemi vermiş oluyorsun, o yüzden Beşiktaş - Galatasaray maçına Fırat'ın atanmasını doğru buluyorum.'

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ TAHİR KIRAN: BU FİLMİ YAZANLAR BELLİ!

'Kulüpler Birliği Başkan Vekili Tahir Kıran, hakem atamalarından Çaykur Rizespor olarak çok sıkıntı çektiklerini belirtirken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Değişmesi gerekenleri ortak akılla söyledik. Serdar hoca bunu yapamayacağını anladığı için istifa etti. Madem istifa edecektin bu haftaki hakem atamalarını neden yaptın? Rahatsız olunan hakemler VAR'a atanacak ve sistem devam edecek.

Kulüpler Birliği Başkan Vekili Tahir Kıran: Bu filmi yazanlar belli, yönetmenleri de belli. Seyirciler, kulüpler ve kulüp başkanları hepsi figüran. Serdar Tatlı da bunları değiştirecek yürek olmadığı için istifa etti.

Kulüpler Birliği olarak yabancı isteğimiz yok. Biz bu hakemlerle buraya geldik ve onlarla devam edeceğiz. Genç hakemleri destekliyoruz ama dediğim gibi hata olduğuna inanalım. Türk futbolu değişecek.

MHK 9 kişi değil mi, neden 1 kişi atıyor hakemleri? Hepsi atasın. Gözlemci 1 değil, 3 kişi olsun.

TFF Başkanı Nihat Özdemir bizim söylediklerimize kulak veriyor. Hakemler TFF ve MHK'ye rest çekiyor. Siz bu işi profesyonel yapıyorsunuz. Çıkıp maçınızı yöneteceksiniz. Biz sonuçları hakemlerin tayin ettiği maçları istemiyoruz.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı listesi: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının sebebini açıkladı! "Gece 12'ye kadar telefon bekledi..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA