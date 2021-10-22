Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının sebebini açıkladı! "Gece 12'ye kadar telefon bekledi..."

Kulüpler Birliği Başkan Vekili Tahir Kıran: Bu filmi yazanlar belli, yönetmenleri de belli. Seyirciler, kulüpler ve kulüp başkanları hepsi figüran. Serdar Tatlı da bunları değiştirecek yürek olmadığı için istifa etti.

Kulüpler Birliği olarak yabancı isteğimiz yok. Biz bu hakemlerle buraya geldik ve onlarla devam edeceğiz. Genç hakemleri destekliyoruz ama dediğim gibi hata olduğuna inanalım. Türk futbolu değişecek.