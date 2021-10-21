Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:13
02:30
25:23
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video 21.10.2021 | 15:41
01:11
18:01
Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'dan hakemlere tepki! 20.10.2021 | 16:50
05:29
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım sözleri! 20.10.2021 | 16:32
09:18
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 20.10.2021 | 13:29
14:32
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye cevap 20.10.2021 | 12:22
00:25
02:45
Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video 20.10.2021 | 10:26
08:38
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil" 19.10.2021 | 23:32
03:09
Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! 19.10.2021 | 23:32
00:21
Beşiktaş taraftarı devre arasında futbolcuları alkışlayarak gönderdi! 19.10.2021 | 20:56
03:51
03:51
14:15
Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi 2 müjde birden 18.10.2021 | 16:45
02:44
00:48
Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı... 18.10.2021 | 13:25
00:59
Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray için sıradışı Squid Game videosu! 18.10.2021 | 12:01
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasından sonra A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyu A Spor'da değerlendirdi. Erman Toroğlu "Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. 140 akraba, hakem camiasına çöreklenmiş durumda." diye konuştu.