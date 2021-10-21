Video Spor Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video

Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video

21.10.2021 | 15:41

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasından sonra A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyu A Spor'da değerlendirdi. Erman Toroğlu "Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. 140 akraba, hakem camiasına çöreklenmiş durumda." diye konuştu.

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