Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasından sonra A Spor yorumcusu Erman Toroğlu konuyu A Spor'da değerlendirdi. Erman Toroğlu "Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. 140 akraba, hakem camiasına çöreklenmiş durumda." diye konuştu.