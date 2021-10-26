Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi! (İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları)
Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:21 Son Güncelleme: 26.10.2021 10:21

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi! (İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları)

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası tarafından 200 baz puan faiz indirimine gidilmesinin ardından bankaların güncel kredi faiz oranlarına gözler çevrildi. Dün gelen son dakika haberine göre, Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması kamu bankaları tarafından yapılırken, ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaş "25 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Buna göre, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar;

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22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

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Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredi faiz oranları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.61

Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Ev kredisi: 1.38

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.74

Konut kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.62

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 2.19

Konut kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.54

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AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.55

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.68

Taşıt kredisi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.89

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.85

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