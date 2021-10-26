Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması kamu bankaları tarafından yapılırken, ev alma hayali kuran milyonlarca vatandaş "25 Ekim 2021 Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları düştü mü, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.

Buna göre, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte detaylar;