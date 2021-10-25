Kamu bankalarından 2 puanlık kredi faiz indirimi | Video

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu.