29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri, bugün yoğun olarak araştırılıyor. Arkadaşlarına, ailelerine, sevdiklerine 29 Ekim mesajlarını iletmek isteyenler Instagram, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya araçları üzerinden günün anlam ve önemine ilişkin paylaşımlarda bulunmaya başladılar. En güzel Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajlarını iletmek isteyenler aynı zamanda bugünü büyük bir coşku ile kutluyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2021.
98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...