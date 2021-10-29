29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri, bugün yoğun olarak araştırılıyor. Arkadaşlarına, ailelerine, sevdiklerine 29 Ekim mesajlarını iletmek isteyenler Instagram, Twitter, WhatsApp gibi sosyal medya araçları üzerinden günün anlam ve önemine ilişkin paylaşımlarda bulunmaya başladılar. En güzel Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajlarını iletmek isteyenler aynı zamanda bugünü büyük bir coşku ile kutluyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2021.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.