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Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:56 Son Güncelleme: 29.10.2021 10:56

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk: “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”

Tam 98 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen Cumhuriyet Bayramı adı altında büyük coşkuyla kutlanan milli bayram Atatürk’ün 29 Ekim sözleri ile anlam buluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözü sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında bulunuyor. Sizlerde en güzel görsellerle Ulu önder Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri araştırması yapıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk'ün sözleri şu an itibariyle araştırılıyor. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in bu sene 98.yıl dönümü kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verdik. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923

Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; Özgürlük, Bağımsızlık...

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

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