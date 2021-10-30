Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 30 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 30.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 30.10.2021 07:11

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 30 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 30 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın altıncı gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı sonucunda döviz ve altın fiyatları değişikliğini sürdürüyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyenler ise 30 Ekim 2021 bugün altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Son olarak gram altın 549 lira iken, çeyrek altın fiyatı 871 TL’den güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 30 Ekim Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hafta sonu da dahil binlerce kişinin gündeminde oluyor. Kuyumculara gitmeden önce canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyenler Kapalıçarşı üzerinden altın fiyatı grafiğini inceliyor. Son olarak cumhuriyet altın 3 bin 649 lira iken gram altın 549 liradan işlem gördü. Küçük ve büyük yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 30 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI (30 EKİM 2021)

30 Ekim Cumartesi gününe ilişkin anlık altın fiyatları ve canlı takip ekranı şöyle;

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.510,53

SATIŞ: 3.579,47

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 492,46

SATIŞ: 511,51

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.581,00

SATIŞ: 3.675,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.741,00

SATIŞ: 1.818,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.649,00

SATIŞ: 3.704,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 549,65

SATIŞ: 550,02

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 871,00

SATIŞ: 904,00

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Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 30 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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