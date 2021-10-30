Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hafta sonu da dahil binlerce kişinin gündeminde oluyor. Kuyumculara gitmeden önce canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyenler Kapalıçarşı üzerinden altın fiyatı grafiğini inceliyor. Son olarak cumhuriyet altın 3 bin 649 lira iken gram altın 549 liradan işlem gördü. Küçük ve büyük yatırımcıları yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar? 30 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI (30 EKİM 2021)

30 Ekim Cumartesi gününe ilişkin anlık altın fiyatları ve canlı takip ekranı şöyle;