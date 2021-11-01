Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 14:05

Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan güncel altın fiyatları ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş olan vatandaşlar ise, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt aranırken altındaki anlık grafik sürekli değişiyor. Gelen son dakika bilgisine göre, altının gram fiyatı 546 lira civarından işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi soruları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 3.601 TL iken, gram altın 550 liradan işlem görüyor. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (1 KASIM 2021)

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;

SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2021

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.579,00

SATIŞ: 3.631,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.611,00

SATIŞ: 3.666,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.485,46

SATIŞ: 3.553,92

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.740,00

SATIŞ: 1.796,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 492,30

SATIŞ: 511,33

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 870,00

SATIŞ: 893,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 547,43

SATIŞ: 547,51

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Altın fiyatlarında hareketlilik başladı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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