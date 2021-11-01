Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi soruları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak cumhuriyet altın fiyatı 3.601 TL iken, gram altın 550 liradan işlem görüyor. Peki Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI (1 KASIM 2021)

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı şöyle;