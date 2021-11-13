Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! Gram, cumhuriyet, ata ,yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
Giriş Tarihi: 13.11.2021 18:50

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! Gram, cumhuriyet, ata ,yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! Gram, cumhuriyet, ata ,yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altının gram fiyatı 600 liradan işlem görüyor. Bu noktada canlı altın fiyatları ile birlikte gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç tl oldu soruları araştırılıyor. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 539 liradan işlem görüyor. Peki; Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? (13 Kasım 2021 Cumartesi)

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar soruları gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın şuan da yükseliş aşamasında bulunuyor. Bu kapsamda; canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bugün çeyrek altın fiyatı 954 liradan işlem görüyor, yarım altın ise bin 909 liradan işlem görmektedir. Peki; 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

13 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 599,87
  • SATIŞ: 599,97

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 539,81
  • SATIŞ: 560,04

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

  • ALIŞ: 3.925,00
  • SATIŞ: 4.025,00

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ: 3.962,00
  • SATIŞ: 4.022,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • ALIŞ: 3.823,20
  • SATIŞ: 3.898,14

YARIM ALTIN

  • ALIŞ: 1.909,00
  • SATIŞ: 1.969,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! Gram, cumhuriyet, ata ,yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
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