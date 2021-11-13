SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! Gram, cumhuriyet, ata ,yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar soruları gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde hareketli bir grafik çizen altın şuan da yükseliş aşamasında bulunuyor. Bu kapsamda; canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bugün çeyrek altın fiyatı 954 liradan işlem görüyor, yarım altın ise bin 909 liradan işlem görmektedir. Peki; 13 Kasım 2021 Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

13 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...