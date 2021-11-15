Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı altın fiyatları gelişmeleri: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:44 Son Güncelleme: 15.11.2021 16:44

Canlı altın fiyatları gelişmeleri: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları gelişmeleri: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Rekor üstüne rekor kıran sarı metal gelen son verilere göre gram fiyatı 598 TL’den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatı ise 954 TL ile rekor tazeliyor. Bu kapsamda yatırımcılar “15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. Altının önümüzdeki günlerde izleyeceği yön bu noktada merak ediliyor. Peki, 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Grafiğindeki yukarı yönlü hareketle beraber son ayların rekoruna imza atan ve 600 TL'ye merdiven dayayan gram fiyatıyla dikkat çeken sarı metal özellikle yatırımcıların takibinde olan konular arasında yer alıyor. Bu noktada "15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 539,12

SATIŞ: 559,97

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.920,00

SATIŞ: 4.030,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.962,00

SATIŞ: 4.022,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.823,20

SATIŞ: 3.898,14

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.906,00

SATIŞ: 1.972,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 953,00

SATIŞ: 980,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 599,37

SATIŞ: 599,48

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Canlı altın fiyatları gelişmeleri: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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