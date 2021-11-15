Canlı altın fiyatları gelişmeleri: 15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Grafiğindeki yukarı yönlü hareketle beraber son ayların rekoruna imza atan ve 600 TL'ye merdiven dayayan gram fiyatıyla dikkat çeken sarı metal özellikle yatırımcıların takibinde olan konular arasında yer alıyor. Bu noktada "15 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 539,12
SATIŞ: 559,97
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.920,00
SATIŞ: 4.030,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.962,00
SATIŞ: 4.022,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.823,20
SATIŞ: 3.898,14
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.906,00
SATIŞ: 1.972,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 953,00
SATIŞ: 980,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 599,37
SATIŞ: 599,48