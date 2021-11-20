Son dakika: Fikret Orman’dan olay küfür iddiası! ’Ahmet Nur Çebi inkar ediyor ama Ghezzal...’

'KİMSEYE PARAYLA KÜFÜR ETTİRMEM'

Benim itibarımla oynamak kimseye bir şey kazandırmaz. Bana yaptılar ama ben yapmam. Ben kimseye parayla küfür ettirmem.

Ya hiç mi iyi bir şey yapmadık? Ne emekler verdik. Bu dedikoduları hak ettik mi?