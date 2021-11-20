Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fikret Orman'dan olay küfür iddiası! 'Ahmet Nur Çebi inkar ediyor ama Ghezzal...'
Giriş Tarihi: 20.11.2021 11:37 Son Güncelleme: 20.11.2021 11:43

Son dakika: Fikret Orman'dan olay küfür iddiası! 'Ahmet Nur Çebi inkar ediyor ama Ghezzal...'

Son dakika: Fikret Orman’dan olay küfür iddiası! ’Ahmet Nur Çebi inkar ediyor ama Ghezzal...’

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlı takımın eski başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Kendisine parayla küfür ettirildiğini belirten Fikret Orman 'Herkes bilsin bundan sonra ne için konuştunuz demeyin. Bizim şahsiyetimizle konuşan kim olursa aynı şekilde cevap vereceğim' derken Adem Ljajic transferiyle ilgili eleştirilere Ghezzal ile yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, son dakika açıklamalarında bulundu. Beşiktaş'a bel altı vurmanın, küfür ettirmenin yakışmadığını belirten Fikret Orman, Vida'ya verilen para ve Ljajic transferindeki süreç hakkındaki eleştirilere cevap verirken Ghezzal'ı işaret etti. Fikret Orman, altyapıdan çıkan oyuncular konusunda kendilerinin payı olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: FİKRET ORMAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI! 'GHEZZAL PARA ALMADI MI?'

'BENİM ADIMI 35 DEFA ANDI'

'Geçen divanda Ahmet Nur Çebi benimle ilgili tam 35 defa konuştu! Çocuklarım 'Baba TT oldun' dediği için konuşmaya karar verdim.

'KİMSEYE PARAYLA KÜFÜR ETTİRMEM'

Benim itibarımla oynamak kimseye bir şey kazandırmaz. Bana yaptılar ama ben yapmam. Ben kimseye parayla küfür ettirmem.

Ya hiç mi iyi bir şey yapmadık? Ne emekler verdik. Bu dedikoduları hak ettik mi?

Şimdi krediler alındı. Onların hepsinde ne uğraşmalarımız var. Menajerlere ödemeler yaptırmışım. Bırakın menajeri bir kişiye 100 lira ödeme yapmadım. Ben para bulma tarafındaydım. Hangi menajere ödeme yaptırmışım?

Ben başka yerden mi geldim? Ben uğraştığım her şey için Beşiktaş için uğraştık. Bu işlerde Ahmet Bey'in çok emeği var. Şimdi inkar ediyor.

LJAJİC ELEŞTİRERİNE GHEZZAL İLE YANIT VERDİ!

Ljajic ilk geldiği sene iyi oynadı. Biz de bonservisini aldık. Ghezzal geçen seneki gibi oynuyor mu? Hayır. Şimdi yönetim yanlış mı yapmış oldu? Futbolun içinde bunlar var.

Beşiktaş'a başkan olmak kıskanılan bir şeydir. Bizim de başımıza geldi. Arkadan konuşmalar olur. Bel altı konuşma Beşiktaş'a yakışmaz.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Meteoroloji'den 4 il için son dakika kar yağışı uyarısı: Hangi bölgelerde kar yağacak?
Son dakika: 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde neler oldu? İlk kez A Haber'de açıklandı
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: "İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler"
Son dakika haberi! Konutta faiz indirimi kazancı ne kadar oldu? İşte indirimli yeni konut faizi hesabı
Gözler emekli maaş zammında! 2022 SSK – BAĞKUR en düşük Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Rumların oyununu Yunan basını yazdı: Türk savaş gemileri uzaklaştırdı
Son dakika: Erzurum'da bıçaklı saldırgan dehşet saçtı! Önce genç kızı sonra kendisini öldürdü
Müslüme Yağal kimdir, kaç yaşındaydı, bulundu mu? Mersin'de kaybolan Yörük Kızı Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika: Phil Neville'den Cristiano Ronaldo itirafı! "Kariyeri için bana borçlu, teşekkür bekliyorum"
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fikret Orman'dan olay küfür iddiası! 'Ahmet Nur Çebi inkar ediyor ama Ghezzal...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA