Son dakika: Fikret Orman’dan olay küfür iddiası! ’Ahmet Nur Çebi inkar ediyor ama Ghezzal...’

SON DAKİKA: FİKRET ORMAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI! 'GHEZZAL PARA ALMADI MI?'
'BENİM ADIMI 35 DEFA ANDI'
'Geçen divanda Ahmet Nur Çebi benimle ilgili tam 35 defa konuştu! Çocuklarım 'Baba TT oldun' dediği için konuşmaya karar verdim.
'KİMSEYE PARAYLA KÜFÜR ETTİRMEM'
Benim itibarımla oynamak kimseye bir şey kazandırmaz. Bana yaptılar ama ben yapmam. Ben kimseye parayla küfür ettirmem.
Ya hiç mi iyi bir şey yapmadık? Ne emekler verdik. Bu dedikoduları hak ettik mi?
Şimdi krediler alındı. Onların hepsinde ne uğraşmalarımız var. Menajerlere ödemeler yaptırmışım. Bırakın menajeri bir kişiye 100 lira ödeme yapmadım. Ben para bulma tarafındaydım. Hangi menajere ödeme yaptırmışım?
Ben başka yerden mi geldim? Ben uğraştığım her şey için Beşiktaş için uğraştık. Bu işlerde Ahmet Bey'in çok emeği var. Şimdi inkar ediyor.
LJAJİC ELEŞTİRERİNE GHEZZAL İLE YANIT VERDİ!
Ljajic ilk geldiği sene iyi oynadı. Biz de bonservisini aldık. Ghezzal geçen seneki gibi oynuyor mu? Hayır. Şimdi yönetim yanlış mı yapmış oldu? Futbolun içinde bunlar var.
Beşiktaş'a başkan olmak kıskanılan bir şeydir. Bizim de başımıza geldi. Arkadan konuşmalar olur. Bel altı konuşma Beşiktaş'a yakışmaz.'