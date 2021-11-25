Altın fiyatları son dakika… Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da aşağı yönlü bir grafik ortaya koyuyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 688 TL'yi görmesinin ardından düşüşe geçti. Peki Altın fiyatları haftanın dördüncü günü nasıl? 25 Kasım 2021 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.092,00
SATIŞ: 1.132,00
GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 689,19
SATIŞ: 689,36
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.185,00
SATIŞ: 2.263,00
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 4.554,00
SATIŞ: 4,651,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 4.542,00
SATIŞ: 4.610,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 4.379,73
SATIŞ: 4.482,09
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 617,89
SATIŞ: 641,79