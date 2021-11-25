Altın fiyatları son dakika… Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da aşağı yönlü bir grafik ortaya koyuyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 688 TL'yi görmesinin ardından düşüşe geçti. Peki Altın fiyatları haftanın dördüncü günü nasıl? 25 Kasım 2021 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 KASIM 2021

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