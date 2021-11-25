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Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:05 Son Güncelleme: 25.11.2021 07:05

Altın fiyatları haftanın dördüncü günü nasıl? 25 Kasım 2021 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları haftanın dördüncü günü nasıl? 25 Kasım 2021 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları haberleri milyonların gündeminde bulunuyor. Dolar kuru karşısında güvenilir yatırım aracı olarak görülen altının gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet fiyatı merak ediliyor. Son olarak gram altın 687 lira, cumhuriyet fiyatı ise 4 bin lira civarında güne başlamıştı. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Altın fiyatları haftanın dördüncü günü nasıl? 25 Kasım bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum

Altın fiyatları son dakika… Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları üzerindeki canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da aşağı yönlü bir grafik ortaya koyuyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 688 TL'yi görmesinin ardından düşüşe geçti. Peki Altın fiyatları haftanın dördüncü günü nasıl? 25 Kasım 2021 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 25 KASIM 2021

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.092,00

SATIŞ: 1.132,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 689,19

SATIŞ: 689,36

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.185,00

SATIŞ: 2.263,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.554,00

SATIŞ: 4,651,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 4.542,00

SATIŞ: 4.610,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.379,73

SATIŞ: 4.482,09

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 617,89

SATIŞ: 641,79

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Altın fiyatları haftanın dördüncü günü nasıl? 25 Kasım 2021 bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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