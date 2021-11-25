Son dakika: Fatih Terim'den Marsilya galibiyeti sonrası flaş yorumlar! "Avrupa takımı gibi oynadık"

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında E Grubu'nun lideri Galatasaray sahasında Marsilya'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Cicaldau, Babel, Feghouli ve Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi" yorumunda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
Avrupa bize yakışıyor. Bugün Avrupa takımı gibi oynadık. Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 gol yiyen, teknik direktörüyle, takımıyla...
Namağlup devam ediyoruz. Lider devam ediyoruz. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi. Burada son oynadığımız maçlar gibi bir Lokomotiv maçı oynadık.
10 tane pozisyona girip, 1-1 bitirdiğimiz bir maç oldu. Roma'ya gideceğiz. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik.
Oynamamızda, bu topun oynanmasında hakemin büyük katkısı var. Gereksiz düdükler çalmaması, en az bizim kadar, hakemin de etkisi var.
Oyunun başından sonuna kadar, hem pozisyon bulan hem oyunu kontrol eden, ben bu maçı kazanacağım mesajını veren bir Galatasaray vardı bugün. İstediğimiz, özlediğimiz Galatasaray bu.