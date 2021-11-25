Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den Marsilya galibiyeti sonrası flaş yorumlar! "Avrupa takımı gibi oynadık"
Giriş Tarihi: 25.11.2021 23:25 Son Güncelleme: 25.11.2021 23:34

Son dakika: Fatih Terim'den Marsilya galibiyeti sonrası flaş yorumlar! "Avrupa takımı gibi oynadık"

Son dakika: Fatih Terim’den Marsilya galibiyeti sonrası flaş yorumlar! Avrupa takımı gibi oynadık

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'da bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Marsilya karşısında dominant bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, rakibine karşı net bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Avrupa takımı gibi oynadık" yorumunu yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında E Grubu'nun lideri Galatasaray sahasında Marsilya'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Cicaldau, Babel, Feghouli ve Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi" yorumunda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

Avrupa bize yakışıyor. Bugün Avrupa takımı gibi oynadık. Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Çok önemli bir kadrosu olan, bu sene ilk defa 4 gol yiyen, teknik direktörüyle, takımıyla...

Namağlup devam ediyoruz. Lider devam ediyoruz. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi. Burada son oynadığımız maçlar gibi bir Lokomotiv maçı oynadık.

10 tane pozisyona girip, 1-1 bitirdiğimiz bir maç oldu. Roma'ya gideceğiz. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik.

Oynamamızda, bu topun oynanmasında hakemin büyük katkısı var. Gereksiz düdükler çalmaması, en az bizim kadar, hakemin de etkisi var.

Oyunun başından sonuna kadar, hem pozisyon bulan hem oyunu kontrol eden, ben bu maçı kazanacağım mesajını veren bir Galatasaray vardı bugün. İstediğimiz, özlediğimiz Galatasaray bu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Son dakika: 2022 asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar! Bakan Bilgin'den sonra Hak-İş Başkanı da konuştu...
Son dakika | Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi? İşte son durum!
Tüm Türkiye tek yürek oldu
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Manken ve oyuncu Cansu Ateş Otogarda uyuşturucuyla yakalandı
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Galatasaray Marsilya karşısında zafere koştu! Avrupa’da bir üst tur garanti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'den Marsilya galibiyeti sonrası flaş yorumlar! "Avrupa takımı gibi oynadık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA