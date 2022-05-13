Son dakika: Nuri Şahin Galatasaray maçında jübile yapacak!

Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın istifasının ardından oyuncu-antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin, futbolculuk hayatını bitiriyor. Şahin, son haftada G.Saray ile oynanacak karşılaşmada jübilesini gerçekleştirecek. Bu sezon futbolcu olarak 8 maçta şans alan genç hoca, daha sonra takımının başında yer aldığı 28 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde ederek fark yarattı. Antalya'yı küme düşme hattında kurtaran Şahin, 1.68 puan ortalaması yakaladı.



DEV KULÜPLERIN FUTBOLCUSU



5 Eylül 1988 yılında Almanya'nın Ludenscheid kentinde doğan Nuri Şahin; Borussia Dortmund, Real, Madrdid, Liverpool, Feyenoord ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 52 maça çıkıp, 2 gol kaydetti.