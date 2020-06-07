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: 2020 hayatımızın en önemli yılı olabilir!

Formula 1'in yıldızı , Amerika'da yükselen ırkçılık ve sosyal eşitsizliklerle ilgili haberleri her gün takip ettiğini ve yaşananların ona küçüklüğünde maruz kaldığı kötü anıları hatırlattığını söyledi.

Giriş Tarihi: 7.6.2020 13:09 ABONE OL
Lewis Hamilton: 2020 hayatımızın en önemli yılı olabilir!

Çocukken karşılaştığı ırkçılık ile ilgili hafızasının çok taze olduğunu söyleyen Hamilton, "Şimdiye kadar bu kişisel konularla iligli çok az konuştum, bunları içimde tutnuştum. Çocukken uğradığım zorbalıklar yüzünden karate öğrenmeye karar vermiştim, formulada da sürücü olarak mücadeleye devam ediyorum. Bu benim için sadece bir spor değil" diye konuştu.

Formula yıldızı "2020 neden bu kadar kötü başladı bilmiyorum ama şuna inanıyorum ki 2020 hayatımızın en önemli yılı olabilir. Biz sonunda sistemik askıların önüe geçebiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, biz de sadece yaşamak istiyoruz, eğitimde aynı koşullara sahip olabilmek, sokakta rahat yürüyebilmek, okulda, mağazada her nerde olursa olsun. Bunu herkes kadar hakediyoruz ve ben bunun için savaşmaktan hiç vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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Lewis Hamilton: 2020 hayatımızın en önemli yılı olabilir!
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