Virgil van Dijk adım adım rekora!

Şu ana dek Premier League'de dakika kaçırmayan Van Dijk, bitime dokuz maç kala aynı istikrarı koruması durumunda, Premier League tarihinde dakika kaçırmadan şampiyonluk yaşayan beşinci futbolcu olacak. 28 yıllık lig tarihinde bunu başaran dört futbolcunun tamamı defans oyuncusu.

Ligin kurulduğu sezon Manchester United stoperi Garry Palister, Chelsea'nin 2015 baharındaki şampiyonluğunda John Terry, Leicester City'nin rüya sezonunda Wes Morgan ve Antonio Conte'nin Chelsea'sinde savunmanın patronlarından Cesar Azpilicueta, dakika karçımayarak Premier League şampiyonluğu yaşamıştı.

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