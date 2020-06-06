Transfer gerçekleşti! İşte Werner'in bonservis bedeli

Avrupa'da sezonun transferi gerçekleşiyor... BBC'nin okuyucularına aktardığı bilgilere göre Alman golcü Timo Werner için Chelsea, Leipzig ile anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre mavi-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için 54 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti.

LIVERPOOL DA İSTİYOR İDDİASI

Öte yandan Premier Lig'in bir diğer şampiyonluk adaylarından Liverpool'un da, Werner'i istediği iddia edilse de, İngiliz devinin gelecek yaz transfer sezonunda Alman golcü için herhangi bir girişimde bulunmayacağı ifade edildi.

2. TRANSFER OLACAK

Timo Werner, Şubat ayında Ajax'tan 37 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech'in ardından mavi beyazlıların 2. transferi olacak.