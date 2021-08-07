Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları’nda finalde altın madalya mücadelesi veriyor

"FİNAL YETERLİ DEĞİL, ALTIN MADALYA İSTİYORUM"

Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 yenerek finale yükseldiği maç sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:

"Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum. Heyecanımızı kontrol etmeye ve sevincimizi ortada tutmaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'de olmayan kadın boksundaki altın madalyamızı alacağız. Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altın madalyadan sonra açıklayacağım.