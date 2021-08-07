Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatları’nda finalde altın madalya mücadelesi veriyor

Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda finalde Bulgar Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile altın madalya için karşılaşıyor. Zorlu mücadele 08.15'te başlayacak.
"FİNAL YETERLİ DEĞİL, ALTIN MADALYA İSTİYORUM"
Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı 5-0 yenerek finale yükseldiği maç sonrası şu ifadeleri kullanmıştı:
"Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum. Heyecanımızı kontrol etmeye ve sevincimizi ortada tutmaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'de olmayan kadın boksundaki altın madalyamızı alacağız. Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altın madalyadan sonra açıklayacağım.