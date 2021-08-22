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Giriş Tarihi: 22.8.2021 13:33 Son Güncelleme: 22.8.2021 14:04

Son dakika: Busenaz Sürmeneli A Haber'de duygularını dile getirdi: "Verdiğim Sözü tuttum"

Son dakika: Busenaz Sürmeneli A Haber’de duygularını dile getirdi: Verdiğim Sözü tuttum

Son dakika haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 59 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli A Haber'de duygularını dile getirdi. Busenaz Sürmeneli "13 yıllık emeğin karşılığını aldık. Cumhurbaşkanımıza verdiğim altın madalya sözünü de tuttuğum için çok mutluyum." dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli A Haber canlı yayınında yaşadıkları duyguları dile getirdi.

"13 YILLIK BİR EMEĞİN KARŞILIĞI BU"

Olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını ifade eden Busenaz Sürmeneli "Rüyalarımı süsleyen bir madalyaydı bu. 13 senenin karşılığın almak çok ayrı bir duygu. Ekibime ve hocama çok teşekkür ederim. Onların sayesinde bugünlere geldi. Madalyanın diğer yanında hocam ve ekibim var." dedi.

Busenaz Sürmeneli A Haber'de: "Sözümü tuttum" | Video

"CUMHURBAŞKANIMIZA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

"Cumhurbaşkanımız bana hedefin nedir diye sorduğunda, 'Olimpiyat altın madalyasını kazanmak' demiştim. Ben de ona söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Rahmetli dedeme de sözüm vardı. Mezarına ilk gülerek gittim."

"İLK DEFA SAÇIM AÇILDI"

"80 milli maçtan fazla maçı var ve benim hiç saçım açılmadı. Sen gel gel 80'den fazla maçtan sonra Olimpiyat finalinde saçın açılsın.."

"STİLİMİ MİKE TYSON VE MUHAMMED ALİ'YE BENZETİYORLAR"

"Yaptığınız işe saygınız olursa başarı kaçınılmaz olur. Artık rakiplerim Busenaz'ı nasıl durdurabilirim diye düşünüyor. Benim stilimi biraz Mike Tyson'a biraz da Muhammed Ali'ye benzetiyorlar. Her şeyden parça parça alıp bir şeyler göstermek ya da sergilemek istiyorum."

"AĞLADIĞIM İÇİN İSTİKLAL MARŞI'MIZI ZOR OKUDUM"

"İlk defa İstiklal Marşı okunurken ağladım. Marşımızı söylemekte zorlandım. Hocalarım arkadaşları hepsi ağlıyordu. Onları görürken ben de çok duygulandım gözyaşlarımı tutamadım. Çok güzeldi her şey."

"GÖĞSÜMDEKİ BAYRAK HER ŞEYİ UNUTTURUYOR"

"Her zaman hayalinizin peşinde koşun. Sevdiğiniz işi yapın. Başarı bu şekilde geliyor. Göğsümdeki bayrağı en yukarıda görmek bana her şeyi unutturuyor. Bir şeylere öncü oluyoruz biz. Bu bize gurur veriyor."

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Son dakika: Busenaz Sürmeneli A Haber'de duygularını dile getirdi: "Verdiğim Sözü tuttum"
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