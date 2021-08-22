Son dakika: Busenaz Sürmeneli A Haber'de duygularını dile getirdi: "Verdiğim Sözü tuttum"

"AĞLADIĞIM İÇİN İSTİKLAL MARŞI'MIZI ZOR OKUDUM"

"İlk defa İstiklal Marşı okunurken ağladım. Marşımızı söylemekte zorlandım. Hocalarım arkadaşları hepsi ağlıyordu. Onları görürken ben de çok duygulandım gözyaşlarımı tutamadım. Çok güzeldi her şey."

"GÖĞSÜMDEKİ BAYRAK HER ŞEYİ UNUTTURUYOR"

"Her zaman hayalinizin peşinde koşun. Sevdiğiniz işi yapın. Başarı bu şekilde geliyor. Göğsümdeki bayrağı en yukarıda görmek bana her şeyi unutturuyor. Bir şeylere öncü oluyoruz biz. Bu bize gurur veriyor."