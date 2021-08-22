Busenaz Sürmeneli A Spor'da konuştu "Sözümü tuttuğum için çok mutluyum" | Video
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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli boksorümüz Busenaz Sürmeneli A Spor'da duygularını anlattı. Busenaz Sürmeneli "13 yıllık emeğin karşılığını aldık. Cumhurbaşkanımıza verdiğim altın madalya sözünü de tuttuğum için çok mutluyum." dedi.