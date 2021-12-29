Balamir tahtı oturmak istediğini ilan etti! Alpagu Han’dan kurultay talep etti! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
00:29
Destan 6. bölüm tanıtımı | Video 22.12.2021 | 00:54
00:58
Alpagu Han’dan oğlu Batuga’ya tavsiye: Düşmanın kızını sevme! 21.12.2021 | 21:55
00:59
00:58
00:45
Destan 5. bölüm tanıtımı | Video 15.12.2021 | 00:25
00:58
00:58
Destan'da heyecan dolu sahne! Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti! 14.12.2021 | 21:59
00:45
00:45
00:45
Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti... 08.12.2021 | 11:25
00:45
00:59
00:48
00:45
Destan 3. bölüm 2. tanıtım | Video 04.12.2021 | 20:26
00:45
00:59
00:59
00:55
Akkız düşmanının eline böyle esir düştü! 30.11.2021 | 21:59
00:44
Destan 2. bölüm 2. tanıtım... ‘’Çift başlı kurdun pençesi sensin!’’ | Video 27.11.2021 | 21:49
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki altıncı bölümüyle birbirinden çarpıcı sahneleri ekrana taşıdı. ‘Destan’ın altıncı bölümünde, Alpagu Han’ın yaralı olmasından faydalanarak Gök Hanlığı tahtına oturmak isteyen Balamir, nişan toyunda yaptığı hamle ile Alpagu Han’ı zor duruma düşürmeyi planladı.