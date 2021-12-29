Balamir tahtı oturmak istediğini ilan etti! Alpagu Han’dan kurultay talep etti! | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki altıncı bölümüyle birbirinden çarpıcı sahneleri ekrana taşıdı. ‘Destan’ın altıncı bölümünde, Alpagu Han’ın yaralı olmasından faydalanarak Gök Hanlığı tahtına oturmak isteyen Balamir, nişan toyunda yaptığı hamle ile Alpagu Han’ı zor duruma düşürmeyi planladı.