Murat Kurum: "Biz polemikler içerisinde olmayacağız" | Video
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası ziyaretinde konuştu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerel seçim takvimi ile ilgili soruya yanıt veren Kurum, "Cumhurbaşkanımızla, teşkilatımızla birlikte istişarelerimizi yaptık. Önümüzdeki Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız" dedi.
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