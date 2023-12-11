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2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video

2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video

11.12.2023 | 06:28

Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2023 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Konser Salonu'nda düzenlenen tören ile fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Nobel Fizik Ödülü, maddedeki elektron dinamiğinin incelenmesi için attosaniyelik ışık darbeleri üreten deneysel yöntemlerden dolayı Prof. Pierre Agostini, Prof. Dr. Ferenc Krausz ve Prof. Anne L'Huillier'e verildi.

Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi, kuantum noktalarını ve bunların nasıl yapılacağını keşfeden çalışmaları nedeniyle Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Yekimov oldu. Nobel Tıp Ödülü, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi. Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, söylenemeyeni söyleyen yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse oldu. Fosse, Norveççenin 2 yazılı dil formundan biri olan Nynorsk dilinde yazan ilk Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olarak kayıtlara geçti. Nobel Ekonomi Ödülü, kadınların işgücü piyasasındaki yeri ile ilgili çalışmalarından dolayı Claudia Goldin'e verildi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İRANLI MOHAMMADİ'YE VERİLMİŞTİ
Nobel Barış Ödülü ise Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle geçtiğimiz ekim ayında, "İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı insan hakları ve özgürlükleri" mücadelesinden dolayı İranlı Narges Mohammadi'ye verilmişti. İran tarafından 13 kez tutuklanan, 5 kez mahkum edilen, 31 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şu anda cezaevinde bulunan Mohammadi'nin yerine ödülü, çocukları Kiana ile Ali Rahmani'ye teslim edilmişti.

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