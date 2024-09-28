Video Dünya A Haber suikast binasını görüntüledi
A Haber suikast binasını görüntüledi

A Haber suikast binasını görüntüledi

28.09.2024 | 12:03

İsrail ordusu Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye'de Nasrallah'ın da bulunduğu binaya saldırı gerçekleştirdi. A Haber o binayı görüntüledi

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İsrail ordusu Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'de Nasrallah'ın da bulunduğu binaya saldırı gerçekleştirdi. A Haber o binayı görüntüledi
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