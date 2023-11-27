ABD Başkanı Joe Biden Nantucket'taki tatili esnasında protesto edildi⁠ | Video

İlk günden itibaren soykırıma destek veren ABD Başkanı Joe Biden'a tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Nantucket'taki tatili esnasında protesto edildi. Protestocular, "Biden, Biden saklanamazsın. Seni soykırımla suçluyoruz" diye tepki gösterdi.