ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni skandal! Bu kez röportajda uyukladı | Video

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Yaptığı tuhaf hareketlerle sık sık dünya gündeminde alay konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez yayın sırasındaki halleriyle çok konuşuldu. Yeniden aday olmak istediğini söylediği sırada uyuklayan Biden sosyal medyada gündeme oturdu.