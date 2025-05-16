Video Dünya ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: "Eve dönüyorum!" | Video
ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama:

ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: "Eve dönüyorum!" | Video

16.05.2025 | 11:15

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye döneceğini belirterek, "Körfez turunda sonra eve dönme zamanı. Rusya-Ukrayna arasında ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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