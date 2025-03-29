ABD-Meksika sınırında sel: 4 ölü | Video
ABD'nin Texas eyaletindeki şiddetli fırtınanın yol açtığı selde 3, Meksika'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde ABD sınırında bulunan Reynosa kentinde ise 83 yaşındaki bir adam selde yaşamını yitirdi. Meksika Sivil Koruma Koordinatörlüğü'ne eyalette sel nedeniyle mahsur kalan 690'dan fazla kişi de kurtarıldı.
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