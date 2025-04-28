Video Dünya ABD polisinden gece kulübüne baskın: 100'den fazla göçmen gözaltına alındı | Video
ABD polisinden gece kulübüne baskın: 100'den fazla göçmen gözaltına alındı | Video

ABD polisinden gece kulübüne baskın: 100'den fazla göçmen gözaltına alındı | Video

28.04.2025 | 10:28

ABD polisi, Colorado eyaletindeki Colorado Springs'te bulunan bir alışveriş merkezindeki yeraltı gece kulübüne düzenlediği baskında yasa dışı göçmen oldukları belirtilen 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

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ABD'de göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Colorado eyaletindeki Colorado Springs şehrinde bulunan bir alışveriş merkezindeki yeraltı gece kulübüne düzenlediği baskında yasa dışı göçmeni oldukları belirtilen 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

"KULÜPTE BAZI SUÇLARA KARIŞAN AKTİF GÖREVDE ASKERLERİMİZ DE VARDI"
DEA Rocky Mountain Bölge Müdürü Jonathan C. Pullen düzenlediği basın toplantısında, "İçeride 200 kişi vardı ve en az 114'ü ABD'de yasa dışı şekilde bulunuyordu. İçeride önemli ölçüde uyuşturucu ticareti, fuhuş ve şiddet suçları gerçekleşiyordu. Orada çok sayıda silaha el koyduk. Kulüpte güvenliği sağlayan ve bazı suçlara karışan aktif görevde askerlerimiz de vardı" açıklamasında bulundu. Pullen, yeraltı kulübünde bulunan uyuşturucular arasında kokain ve "tusi" olarak bilinen pembe renkli kokainin de bulunduğunu bildirdi.

BASKINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
ABD Adalet Bakanı Pamela Jo Bondi, baskın sırasında 2 kişinin haklarında çıkarılmış yakalama emri nedeniyle tutuklandığını duyurarak, "Trump'ın ABD'yi yeniden güvenli hale getirme talimatı sonuç veriyor" dedi.

"ÜLKEMİZDE YASA DIŞI BULUNAN EN KÖTÜ İNSANLARA BÜYÜK BİR BASKIN YAPILDI"
ABD Başkanı Donald Trump, baskının ardından kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece, ülkemizde yasa dışı bulunan en kötü insanlara büyük bir baskın yapıldı. Uyuşturucu tüccarları, katiller ve her türlü şiddet suçluları. Ama hakimler onları geldikleri yere geri göndermek istemiyor. Eğer bu savaşı Yüksek Mahkeme'de kazanmazsak, ülkemiz tam anlamıyla bitti! Suçla dolu bir karmaşaya dönüşecek. Amerika'yı yine büyük yapın" ifadelerini kullandı.

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