ABD ve Çin savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma! | Video

ABD ve Çin savaş uçakları arasında Güney Çin Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma. Savaş uçaklarını birbirine 3 metreye kadar yakınlaştı. Pentagon'dan olay sonrası açıklama gelirken Çin ise sessizliğini korudu.