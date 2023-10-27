ABD ve Çin savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma! | Video
ABD ve Çin savaş uçakları arasında Güney Çin Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma. Savaş uçaklarını birbirine 3 metreye kadar yakınlaştı. Pentagon'dan olay sonrası açıklama gelirken Çin ise sessizliğini korudu.
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