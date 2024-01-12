ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu | Video
ABD ve İngiltere savaş uçakları Yemen'e hava saldırısı başlattı. Yemen'deki yerel kaynaklar gece saatlerinde Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktaların vurulduğunu bildirdi. Amerikalı yetkililer ise ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan da Yemen'deki hava saldırılarına ilişkin ilk açıklamalar geldi
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