Video Dünya ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Colorado’daki ön seçime katılabileceğine hükmetti | Video
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Colorado’daki ön seçime katılabileceğine hükmetti | Video

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Colorado’daki ön seçime katılabileceğine hükmetti | Video

05.03.2024 | 09:46

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın Colorado eyaletinde yarın yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılabileceğine hükmetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado Yüksek Mahkemesi'ne yönelik itirazını karara bağladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın yarın eyalette yapılacak olan Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılabileceğine hükmederek, Trump'ın isminin oy pusulasından çıkarılmasına yönelik kararı bozdu. Mahkeme, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin Anayasa'nın 14. maddesine dayanarak yanlış bir karar aldığını belirterek, 14. maddenin nasıl uygulanacağına ilişkin kuralları eyaletlerin değil Kongre'nin koyması gerektiğinin açıkça ortada olduğunu vurguladı. Mahkemede oybirliği ile alınan kararda, "Eyaletlerin, eyalet makamlarında bulunan veya bulunmaya teşebbüs eden kişileri diskalifiye edebileceği sonucuna varıyoruz. Ancak eyaletlerin Anayasa uyarınca federal makamlar, özellikle de başkanlık makamı ile ilgili olarak 3. bölümü uygulama yetkisi yoktur" denildi.

"AMERİKA İÇİN BÜYÜK ZAFER"
Karardan dakikalar sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika için büyük zafer!!!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta Trump'ı 2021'de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasa'nın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yarın yapılacak ön seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı geçtiğimiz çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etmişti.

MİCHİGAN'DA ZAFER KAZANMIŞTI
Daha önce Michigan eyaletinde yapılacak ön seçimlerden de men edilen Trump, karara itiraz etmişti. İtirazı kabul edilen Trump'ın adının Michigan'daki oy pusulalarında yer alacağı açıklanmıştı. Trump, eyalette 28 Şubat'ta Cumhuriyetçi aday adaylarının yarıştığı ön seçimde tek rakibi Nikki Haley'e açık ara fark atmış, bugüne kadar girdiği 5 ön seçimin tamamında seçmenin desteğini almayı başarmıştı.

TRUMP, ILLİNOİS VE MAİNE EYALETLERİNDE SEÇİMDEN MEN EDİLMİŞTİ
ABD Kongre Binası baskınındaki rolü nedeniyle Trump, Colorado dışında Maine ve Illinois eyaletlerindeki ön seçimlerden de men edilmişti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı ile Maine ve Illinois eyaletlerinin Trump'ın adının ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasın yönelik aldıkları kararların da bozulması bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de küçük uçak otoyolun kenarına düştü: 5 ölü | Video 00:42
ABD'de küçük uçak otoyolun kenarına düştü: 5 ölü | Video 05.03.2024 | 10:51
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Colorado’daki ön seçime katılabileceğine hükmetti | Video 01:31
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Colorado’daki ön seçime katılabileceğine hükmetti | Video 05.03.2024 | 09:46
Almanya’da 65 yaşındaki kadın, hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi | Video 01:41
Almanya'da 65 yaşındaki kadın, hastanede meşale yakıp kendisini odaya kilitledi | Video 05.03.2024 | 05:58
Kazakistan-Kırgızistan sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:34
Kazakistan-Kırgızistan sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem | Video 04.03.2024 | 12:18
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı | Video 00:54
Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi başarıyla fırlatıldı | Video 04.03.2024 | 09:44
Pakistan’da şiddetli yağışlarda 37 can kaybı | Video 02:17
Pakistan'da şiddetli yağışlarda 37 can kaybı | Video 03.03.2024 | 16:24
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü | Video 01:55
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü | Video 03.03.2024 | 14:47
İsrail’in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi | Video 01:27
İsrail'in Gazze saldırıları Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi | Video 03.03.2024 | 10:41
Rusya, Odessa’da apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı | Video 02:42
Rusya, Odessa'da apartmanı vurdu: 3 ölü, 8 yaralı | Video 02.03.2024 | 14:02
Bu cafede Cep telefonu kullanmak yok | Video 00:09
Bu cafede "Cep telefonu kullanmak" yok | Video 01.03.2024 | 13:22
Gazze’de gıda kıtlığı: Yiyecek olarak yabani bitki satılıyor | Video 02:54
Gazze’de gıda kıtlığı: Yiyecek olarak yabani bitki satılıyor | Video 01.03.2024 | 12:37
İran Dini Lideri Hamaney, Tahran’da oyunu kullandı | Video 04:12
İran Dini Lideri Hamaney, Tahran'da oyunu kullandı | Video 01.03.2024 | 12:37
Filistin Sivil Savunması, enkaz altında 9 gün sağ kalan 5 Filistinliyi kurtardı | Video 02:37
Filistin Sivil Savunması, enkaz altında 9 gün sağ kalan 5 Filistinliyi kurtardı | Video 01.03.2024 | 10:25
Uluslararası Af Örgütünden Gazze’de yardım bekleyenlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı | Video 00:19
Uluslararası Af Örgütünden Gazze'de yardım bekleyenlerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı | Video 01.03.2024 | 09:07
Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı | Video 00:32
Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: 43 ölü, 22 yaralı | Video 01.03.2024 | 08:33
ABD’de uçurumda mahsur kalan sürücü 2 gün sonra kurtarıldı | Video 02:43
ABD’de uçurumda mahsur kalan sürücü 2 gün sonra kurtarıldı | Video 29.02.2024 | 13:25
İsrail, Gazze’de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 104 ölü, 760 yaralı | Video 01:18
İsrail, Gazze’de gıda yardımı bekleyen sivilleri vurdu: 104 ölü, 760 yaralı | Video 29.02.2024 | 13:33
ABD’de uçurumda mahsur kalan sürücü 2 gün sonra kurtarıldı | Video 02:43
ABD’de uçurumda mahsur kalan sürücü 2 gün sonra kurtarıldı | Video 29.02.2024 | 13:33
Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi | Video 00:34
Şam yakınlarına hava saldırısı düzenlendi | Video 29.02.2024 | 05:56
Ukrayna birlikleri savaş alanında UFO’yu saniye saniye kaydetti | Video 00:17
Ukrayna birlikleri savaş alanında UFO'yu saniye saniye kaydetti | Video 28.02.2024 | 15:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA