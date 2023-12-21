ABD’de 1200 geyiğe GPS takıldı | Video 21.12.2023 | 14:59 ABD’nin Utah eyaletinde 1200 geyiğe göç yollarını izlemek için GPS tasma takıldı. Geyikler, helikopterle taşınarak doğaya salındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Utah Yaban Hayatı Kaynakları Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Her kış biyologlarımız eyalet genelinde yaklaşık 1200 geyiği yakalayıp GPS tasması takıyor. Ayrıca bu geyikler, güvenli bir şekilde doğaya geri bırakılmadan önce sağlık değerlendirmelerinin yapıldığı bir hazırlama alanına getiriliyor. Bu önemli çalışmalar geyiklerin göç düzenlerini izlememize ve öğrenmemize yardımcı oluyor" denildi.



Görüntülerde, helikopterle geyiklerin taşındığı ve uzman ekiplerce tasmalarının takıldığı anlar yer aldı. Geyikler daha sonra doğaya salındı.