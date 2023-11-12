ABD’de 21 saatlik ameliyatla ilk tam göz nakli | Video 12.11.2023 | 16:46 ABD’nin New York şehrinde bulunan akademik tıp merkezi NYU Langone Health tarafından yapılan açıklamada, 21 saat süren bir ameliyatın ardından bir insana ilk kez tam göz nakli gerçekleştirildiği duyuruldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin New York şehrinde tıp bilimi adına önemli bir adım atıldı. Yüksek voltajlı elektrik akımına kapılarak sol gözü dahil yüzünün sol tarafından büyük hasar alan 46 yaşındaki Aaron James'e 21 saat süren ameliyatın ardından ilk tam göz nakli gerçekleştirildi. ABD'nin New York şehrinde bulunan akademik tıp merkezi NYU Langone Health'de yapılan ameliyatın ardından Dr. Eduardo Rodriguez, "Göz nakli, yüzyıllardır düşünülmüş ama hiçbir zaman gerçekleştirilememiş olan bir şeydi. Göz naklini gerçekleştirmiş olmamız ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır" dedi. Şu anda nakledilen gözün beyinle iletişim kuramadığı belirtilirken, ameliyatı yapan cerrahi ekibine göre, nakledilen gözde iyi işleyen kan damarları ve umut verici görünen bir retina görüldü.

"UMARIM BU YENİ BİR YOL AÇAR"

Sağ gözünün görme yetisini koruyan James, nakledilen gözün tekrar görememe ihtimalini bildiğini söylerken, "Doktorlar hiçbir zaman kesin olarak işe yarayacağını beklemiyorlardı ve bunu bana en başından söylediler" ifadelerini kullandı. James, "Onlara şunu söyledim: Ben göremesem de belki en azından hepiniz bir sonraki kişiye yardım edecek bir şeyler öğrenebilirsiniz. Umarım bu yeni bir yol açar" şeklinde konuştu. Günümüzde doktorlar sadece gözün en ön kısmında yer alan ve dışarıdan gelen ışığın göz içine girdiği ilk bölge olan korneayı nakledebilirlerken, gerçekleştirilen ilk tam göz nakli insanlık için umut verici bir gelişme oldu.