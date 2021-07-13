ABD'de akılalmaz olay! Trafikten bunalınca 30 metrelik köprüden, timsah dolu nehre atladı! | Video
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ABD'nin Louisiana eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Jimmy Ivan Jennings, trafikten bunalınca, 30 metre yükseklikteki köprüden, timsahlarla dolu Atchafalaya Nehri'ne atladı. Olayda sol kolunun çıktığı belirlenen adam, akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 1.5 saat sonra kurtarılan adam sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alındı.