ABD'de Archaeology Dergisi'nden skandal Ayasofya ve İstanbul kapağı | Video
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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konusu Türkiye gündemindeki yerini koruduğu kadar uluslararası medyada en çok konuşulan konulardan biri. ABD'de yayın yapan Archaeology isimli dergi, Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadeler kullandı. Kapağında Ayasofya Camii'nden katedral olarak bahseden dergi, İstanbul için de Constantinopole ifadelerini kullandı.