ABD’de Filistin'e destek eylemi | Video
ABD’nin başkenti Washington DC’de onlarca insan, kırmızıya boyanmış kefenlerle İsrail’i protesto etti.
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